Від літаків залишилися купи попелу: опубліковано фото знищеної у Криму техніки

В Інтернеті з'явилися фото наслідків вибухів на аеродромі поблизу села Новофедорівка в окупованому Криму - це сталося у вівторок, 9 серпня, інформує Апостроф.

Кадри опублікував на сторінці у Twitter боєць ЗСУ під нікнеймом Kriegsforscher.

На супутникових знімках видно, що від літаків, що базувалися на даному аеродромі, мало що залишилося, за винятком уламків та попелу.

Раніше "Апостроф" вже повідомляв про перші супутникові знімки авіабази в Новофедорівці після вибухів у вівторок, 9 серпня.

Також офіцер ЗСУ опублікував відео наслідків пожежі на аеродромі.


Євген Устименко, Апостроф





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