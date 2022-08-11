Аеродром «Саки» в Криму підірвали українські спецпризначенці – Washington Post

Російську авіабазу поблизу смт Новофедорівка в окупованому Криму підірвали українські спецпризначенці. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваного представника українського уряду.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, не розкрив подробиць того, як був здійснений напад на аеродром. Проте припустив, що атаку могли здійснити і за підтримки українських партизанів, що діють глибоко в тилу, інформує ZN.ua .