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2022-08-11
Аеродром «Саки» в Криму підірвали українські спецпризначенці – Washington Post
Такий удар доводить: Україна може бити значно глибше в тил росіян, ніж це здавалось можливим
Російську авіабазу поблизу смт Новофедорівка в окупованому Криму підірвали українські спецпризначенці. Про це повідомляє
Чиновник, який говорив на умовах анонімності, не розкрив подробиць того, як був здійснений напад на аеродром. Проте припустив, що атаку могли здійснити і за підтримки українських партизанів, що діють глибоко в тилу, інформує
Юлія Лавришин, ZN.ua