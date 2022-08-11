11 вересня під питанням: окупанти мовчать про референдум на захоплених територіях – Хлань

Референдум про анексію захоплених земель – під питанням. Як повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, зараз дату замовчують.

«Окупанти мовчать про дату “референдуму”. Якщо раніше вони твердили, що він відбудеться 11 вересня, разом із виборами у РФ , то зараз дата замовчується. Вони розуміють, що організацію виборчого процесу зірвано. Вони не мають вертикалі, колаборанти шукають шляхи відходу з Херсона. Також масово починає вивозити сім’ї вищий офіцерський склад РФ . Росіяни розуміють, що втратять Херсон та правобережжя України найближчим часом. ЗСУ послідовно вибивають тилові та польові склади армії РФ , тим самим наближаючи деокупацію цього регіону», – сказав Сергій Хлань.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) теж припускають, що референдум можуть перенести через непевну ситуацію для росіян на фронті. Проте, на їхню думку, і без референдуму збитки, завдані російською окупацією, дуже серйозні і матимуть негативний вплив.