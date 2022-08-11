"Будуть відкинуті за Дніпро, або втоплені в Дніпрі": окупанти змирилися з тим, що правий берег доведеться залишити

"Будуть відкинуті за Дніпро, або втоплені в Дніпрі": окупанти змирилися з тим, що правий берег доведеться залишити

Херсонська область готова до звільнення.

Про це заявив військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Події в тимчасово окупованому Криму багатьох відволікли від того, що відбувається на інших плацдармах. А, між іншим, подекуди відбуваються дуже цікаві рухи, які заслуговують на підвищену увагу. І це подекуди, насамперед – Херсонщина.

Справа в тому, що три тижні тому ми з вами могли спостерігати як командування РОВ, злякавшись контрнаступу ЗСУ на правому березі Херсонської області, стало панічно перекидати підрозділи з інших плацдармів для зміцнення Херсонщини.

Я, регулярно коментуючи цю рефлексію росіян, зазначав, що подібні рухи безглузді і більше нагадують самогубну місію РОВ, аналогічну тій, що була у них на острові Зміїний.

Антонівський міст, Херсон

Але РОВ продовжували насичувати правий берег силами та засобами, періодично навіть загрожуючи якимось наступом на Миколаїв, Кривий Ріг та Запоріжжя.

Але, цього тижня стали відзначатись цікаві тенденції, а саме – основний кістяк РІВ вкопався у лівобережжя та не поспішати заповнити правобережну локацію своєю присутністю.

То що ж відбувається? Схоже, командування РОВ таки змирилося з тим, що правий берег їм за нинішньої неповноцінної системи управління та системи забезпечення не втримати. Фактично вони змирилися з тим, що ЗСУ деокупують цю частину Херсонської області.

Зрозуміло, вони не можуть просто так взяти і піти, за болотами не зрозуміють такого надто відвертого жесту доброї волі, а тому вони імітуватимуть відчайдушний опір та інші конвульсії. А ось яку вони собі ставлять за мету, так це закріпитися і окопатися на лівому березі.

І ось як тут не згадати, коли мене питали, як звільнятиметься Херсонська область, то я завжди казав – через Запорізьку область. Схоже, що все до цього йде.

РОВ буде відкинуто за Дніпро, або втоплено у Дніпрі. Правий берег повністю буде під контролем ЗСУ, що на порядок полегшить нам контрнаступальні дії на донбаському плацдармі та рух у Запорізькій області на південь та південний захід".

окупанти, Херсон, російські військові


Алексей Ионов, politeka.net





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