Три причини, через які призовник може не з'явитися до військкомату після отримання повістки

Мобілізація в Україні продовжується, і все більше повісток громадяни отримують з кожним днем. Є причини, з яких призовники можуть бути звільнені від військової служби, так само, як з деяких причин громадянин, який отримав повістку, може не з'явитися у військкомат, і це не буде вважатися порушенням.

Названо три причини, через які призовник може не з'явитися до військкомату після отримання повістки

Зокрема, у законі "Про військовий обов'язок та військову службу" сказано, що якщо людині вручили повістку, а вона не з'явилася у військкомат і ухиляється від призову, то їй загрожує кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Але є й підстави, за якими можна не з'явитися до територіального центру комплектування (військкомат), наголошують адвокати.

Названо три причини, через які призовник може не з'явитися до військкомату після отримання повістки
Так, причинами для неявки по повістці можуть бути:

  • перешкода стихійного характеру,
  • хвороба призовника,
  • смерть чи тяжка хвороба близького родича (чоловік, дружина, батько, мати, діти та інші).

Таким чином, причина неявки у військкомат має бути справді вагомою, і повинна бути підтверджена документально. Документ (свідоцтво про смерть родича, довідка від лікаря) слід подати до військкомату.

При врученні повістки призовнику необхідно дізнатися про посади та повноваження осіб, які намагаються вручити повістку та фіксувати прийняття повістки власними технічними засобами, щоб потім не виникло жодних питань у разі, якщо повістку вручать повторно.

Раніше повідомлялося, як призивають громадян, які мають маленьких дітей.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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