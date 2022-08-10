Newsweek: Росія може влаштувати ескалацію війни проти України після удар по базі в Криму

Якщо Україна стоїть за низкою вибухів на російській авіабазі в Криму, це може призвести до екскалації війни, яку Росія розв’язала в кінці лютого.

Як пише Newsweek , так ввважають експерти, з якими поспілкувалося видання. У вівторок з’явилися відео вибухів на авіабазі поблизу містечка Саки в анексованому Криму. В Міноборони РФ заявили, що здетонували авіаційні боєприпаси, вбивши одну людину і поранивши ще кількох. Але поки Москва намагається переконати, що ніякої атаки на базу не було, газета New York Times повідомила з посиланням на українського чиновника в сфері оборони, що саме Україна завдала удар.

Професор і голова кафедри історії Католицького університету Америки Майкл Кіммедж вважає, що якщо українська причетність підтверджиться, ескалація війни «точно» може відбутися. Він пояснив, що існує дві причини, чому цей епізод «справді важливий» для Росії. По-перше, останнім часом була серія вибухів на російських складах боєприпасів. І це серйозна військова проблема, яка стримує Москву і дорого їй обходиться.