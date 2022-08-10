Newsweek: Росія може влаштувати ескалацію війни проти України після удар по базі в Криму
При цьому експерти вважають, що якщо ескалація і буде, то це станеться точно не на лінії фронту, інформує
Якщо Україна стоїть за низкою вибухів на російській авіабазі в Криму, це може призвести до екскалації війни, яку Росія розв’язала в кінці лютого.
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Професор і голова кафедри історії Католицького університету Америки Майкл Кіммедж вважає, що якщо українська причетність підтверджиться, ескалація війни «точно» може відбутися. Він пояснив, що існує дві причини, чому цей епізод «справді важливий» для Росії. По-перше, останнім часом була серія вибухів на російських складах боєприпасів. І це серйозна військова проблема, яка стримує Москву і дорого їй обходиться.