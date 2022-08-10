Із окупованого Маріуполя на фронт окупанти перевозять ППО С-300 – Андрющенко

Російські загарбники перевозять з окупованого Маріуполя на фронт пускові установки С-300. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Вчора в проміжок з 8 до 8-20 ранку по пр. Металургів і пр. Нікопольському в Донецькому напряму чотири тягачі навантажені пусковими установками С300 з позначками «V». Оскільки немає підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь цього дня, схоже на перекидання системи ППО ближче до лінії фронту», – зазначив Андрющенко.