Із окупованого Маріуполя на фронт окупанти перевозять ППО С-300 – Андрющенко

Петро Андрющенко повідомив про рух техніки окупованим Маріуполем, інформує ZN.ua.

Із окупованого Маріуполя на фронт окупанти перевозять ПО С-300 – Андрющенко
© Міністерство оборони РФ

Російські загарбники перевозять з окупованого Маріуполя на фронт пускові установки С-300. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Вчора в проміжок з 8 до 8-20 ранку по пр. Металургів і пр. Нікопольському в Донецькому напряму чотири тягачі навантажені пусковими установками С300 з позначками «V». Оскільки немає підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь цього дня, схоже на перекидання системи ППО ближче до лінії фронту», – зазначив Андрющенко.





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Жителі Маріуполя отримують повідомлення з «пропозицією роботи» в новому підрозділі збройних сил РФЖителі Маріуполя отримують повідомлення з «пропозицією роботи» в новому підрозділі збройних сил РФ
Окупанти обстріляли з артилерії та мінтометів дві громади Сумської областіОкупанти обстріляли з артилерії та мінтометів дві громади Сумської області
Окупанти "Смерчами" вдарили по житловому мікрорайону Миколаєва: фотоОкупанти "Смерчами" вдарили по житловому мікрорайону Миколаєва: фото
Окупанти ударами з "Градів" убили 11 людей на Дніпропетровщині: фото руйнуваньОкупанти ударами з "Градів" убили 11 людей на Дніпропетровщині: фото руйнувань
За добу окупанти недорахувалися 9 літаків: оновлений звіт про втрати РФ в УкраїніЗа добу окупанти недорахувалися 9 літаків: оновлений звіт про втрати РФ в Україні
Окупанти не дорахувались 160 одиниць особового складу та майже десятка літаків: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти не дорахувались 160 одиниць особового складу та майже десятка літаків: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Окупанти знову завдали удару по Миколаєву: фото та відеоОкупанти знову завдали удару по Миколаєву: фото та відео
Окупанти вночі вбили 11 жителів Дніпропетровщини. По Нікопольському району випустили 80 снарядівОкупанти вночі вбили 11 жителів Дніпропетровщини. По Нікопольському району випустили 80 снарядів
Окупанти 27 разів обстріляли Донецьку область: є загиблі та пораненіОкупанти 27 разів обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені
Щоденні втрати України на фронті від початку літа зменшились у 2,5 рази — ПодолякЩоденні втрати України на фронті від початку літа зменшились у 2,5 рази — Подоляк
Последние новости
Подгружаем последние новости