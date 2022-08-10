Гелікоптери Литви супроводжують російські потяги, які йдуть до Калінінграда — WSJ

Через побоювання щодо Сувалкського коридору вертольоти Литви супроводжують російські потяги, які прямують до Калінінградської області. Це робиться для того, аби упевнитися, що російські потяги не зупиняються і їх нічим не завантажують або не розвантажують, пише The Wall Street Journal.

Російська агресія викликає велике занепокоєння у стратегічній частині Європи. Зокрема, у НАТО стурбовані польсько-литовським прикордонним регіоном між Калінінградом і Білоруссю.

Польське місто Сувалки розташоване вздовж коридору території НАТО між двома російськими «військовими опорними пунктами». На південному сході розташована Білорусь, близький союзник Росії, яка стала базою для її вторгнення в Україну. На північному заході знаходиться Калінінград, частина РФ , яка була відірвана від решти країни після розпаду Радянського Союзу.

Західні військові стратеги називають цю територію Сувалкським коридором. Їх непокоїть те, що Росія, яка анексувала Крим у 2014 році та вторглася в Україну, може вдатися до сили, щоб спробувати захопити прикордонний регіон, який з’єднав би Калінінград з Білоруссю.

Загрозливі коментарі урядів РФ та Білорусі посилили занепокоєння в регіоні, як і внесений до російського парламенту законопроект про скасування визнання Москвою незалежності Литви від Радянського Союзу.

Вторгнення РФ в Україну викликало подібне занепокоєння в інших країнах, що оточують Росію, які протягом десятиліть або були союзниками Москви, або не бачили загрози нападу. Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО, тоді як Казахстан та деякі інші колишні радянські республіки Центральної Азії, які залишилися в орбіті Росії, почали віддалятися від Москви, частково через побоювання щодо її надійності.

Регіон Сувалкського коридору має довгу історію конфліктів. Наполеонівські війська перетнули його під час вторгнення та відступу з Росії. Під час обох світових воєн тут точилися запеклі бої. Коли закінчилася Друга світова війна, Калінінград потрапив під контроль Радянського Союзу і був визначений територією Росії.

Сьогодні, хоча військові та розвідники не бачать безпосередньої військової загрози з боку РФ , вони стурбовані її агресією та непередбачуваною поведінкою.

Колишній заступник мера Сувалків Єва Сідорек сказала, що багато місцевих жителів запанікували, коли Росія напала на Україну. Занепокоєння в регіоні загострилося в червні, коли Росія та Литва вступили у суперечку навколо транзиту товарів у Калінінград.