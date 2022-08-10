Гелікоптери Литви супроводжують російські потяги, які йдуть до Калінінграда — WSJ
Війна РФ проти України загострила напругу у стратегічній частині Європи, інформує
Через побоювання щодо Сувалкського коридору вертольоти Литви супроводжують російські потяги, які прямують до Калінінградської області. Це робиться для того, аби упевнитися, що російські потяги не зупиняються і їх нічим не завантажують або не розвантажують,
Російська агресія викликає велике занепокоєння у стратегічній частині Європи. Зокрема, у НАТО стурбовані польсько-литовським прикордонним регіоном між Калінінградом і Білоруссю.
Польське місто Сувалки розташоване вздовж коридору території НАТО між двома російськими «військовими опорними пунктами». На південному сході розташована Білорусь, близький союзник Росії, яка стала базою для її вторгнення в Україну. На північному заході знаходиться Калінінград, частина РФ, яка була відірвана від решти країни після розпаду Радянського Союзу.
Західні військові стратеги називають цю територію Сувалкським коридором. Їх непокоїть те, що Росія, яка анексувала Крим у 2014 році та вторглася в Україну, може вдатися до сили, щоб спробувати захопити прикордонний регіон, який з’єднав би Калінінград з Білоруссю.
Загрозливі коментарі урядів РФ та Білорусі посилили занепокоєння в регіоні, як і внесений до російського парламенту законопроект про скасування визнання Москвою незалежності Литви від Радянського Союзу.
Вторгнення РФ в Україну викликало подібне занепокоєння в інших країнах, що оточують Росію, які протягом десятиліть або були союзниками Москви, або не бачили загрози нападу. Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО, тоді як Казахстан та деякі інші колишні радянські республіки Центральної Азії, які залишилися в орбіті Росії, почали віддалятися від Москви, частково через побоювання щодо її надійності.
Регіон Сувалкського коридору має довгу історію конфліктів. Наполеонівські війська перетнули його під час вторгнення та відступу з Росії. Під час обох світових воєн тут точилися запеклі бої. Коли закінчилася Друга світова війна, Калінінград потрапив під контроль Радянського Союзу і був визначений територією Росії.
Сьогодні, хоча військові та розвідники не бачать безпосередньої військової загрози з боку РФ, вони стурбовані її агресією та непередбачуваною поведінкою.
Колишній заступник мера Сувалків Єва Сідорек сказала, що багато місцевих жителів запанікували, коли Росія напала на Україну. Занепокоєння в регіоні загострилося в червні, коли Росія та Литва вступили у суперечку навколо транзиту товарів у Калінінград.