Новостей.COM ⇒
2022-08-10
Окупанти обстріляли з артилерії та мінтометів дві громади Сумської області
Війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти, інформує
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Російські окупаційні війська обстріляли у середу, 10 серпня, Білопільську та Шалигинську громаду Сумської області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч на 10 серпня була тихою, але майже о 7 ранку росіяни почали обстріл наших громад. По Білопільській громаді протягом двох ранкових годин відкривали вогонь із різних видів стрілецької зброї, гранатомета та міномета", - наголосив Живицький у
Війська РФ обстріляли Шалигінську громаду зі ствольної артилерії. Зафіксовано 30 "прильотів".
Анна Конюченко, ZN.ua