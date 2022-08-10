Окупанти обстріляли з артилерії та мінтометів дві громади Сумської області

Війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли з артилерії та мінтометів дві громади Сумської області
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Російські окупаційні війська обстріляли у середу, 10 серпня, Білопільську та Шалигинську громаду Сумської області, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч на 10 серпня була тихою, але майже о 7 ранку росіяни почали обстріл наших громад. По Білопільській громаді протягом двох ранкових годин відкривали вогонь із різних видів стрілецької зброї, гранатомета та міномета", - наголосив Живицький у Telegram.

Війська РФ обстріляли Шалигінську громаду зі ствольної артилерії. Зафіксовано 30 "прильотів".


Анна Конюченко, ZN.ua





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