Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені

Американський актор Стівен Сігал, який має російське громадянство, продемонстував свою позицію стосовно агресії РФ проти України. Він приїхав в Оленівку Донецької області, де армія РФ жорстоко вбила українських військовополонених.

Про візит актора до окупованого Донбасу повідомив пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі. Він оприлюднив знімки Сігала, зроблені у колонії в Оленівці. Однак не став уточнювати, коли саме пропутінський актор приїждав туди, інформує Апостроф .

Фото: t.me/SolovievLive

Тим часом російські ЗМІ, посилаючись на самопроголошеного "голову" "ДНР" Дениса Пушиліна, стверджують, що Сігал знімає фільм про Донбас. "Сьогодні він спілкувався з військовополоненими у СІЗО а Оленівці", – говориться в повідомленні.

Фото: t.me/SolovievLive

Стівен Сігал є активним прибічником путінського режиму, незаконно відвідував анексований Росією Крим. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. У 2017 році СБУ заборонила Сігалу в'їзд на територію України терміном на 5 років.

Фото: Getty Images