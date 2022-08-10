Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Американський актор Стівен Сігал, який має російське громадянство, продемонстував свою позицію стосовно агресії РФ проти України. Він приїхав в Оленівку Донецької області, де армія РФ жорстоко вбила українських військовополонених.
Про візит актора до окупованого Донбасу повідомив пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі. Він оприлюднив знімки Сігала, зроблені у колонії в Оленівці. Однак не став уточнювати, коли саме пропутінський актор приїждав туди, інформує
Тим часом російські ЗМІ, посилаючись на самопроголошеного "голову" "ДНР" Дениса Пушиліна, стверджують, що Сігал знімає фільм про Донбас. "Сьогодні він спілкувався з військовополоненими у СІЗО а Оленівці", – говориться в повідомленні.
Стівен Сігал є активним прибічником путінського режиму, незаконно відвідував анексований Росією Крим. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. У 2017 році СБУ заборонила Сігалу в'їзд на територію України терміном на 5 років.
У травні 2021 року Стівен Сігал приєднався до прокремлівського політичного альянсу "Справедлива Росія - Патріоти - За правду", в ній він збирався займатися питаннями екології. Під час своєї вітальної промови пропагандист заявив про підтримку правоохоронних органів РФ і закликав уряд використовувати репресивні заходи проти підприємств, що шкодять навколишньому середовищу.