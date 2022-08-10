Окупанти "Смерчами" вдарили по житловому мікрорайону Миколаєва: фото

Російська армія в ніч на 10 серпня реактивними снарядами РСЗВ "Смерч" обстріляла один із мікрорайонів Миколаєва. За попередньою інформацією, троє людей поранено, серед них 13-річна дівчинка.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Апостроф .

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Також влучення зафіксовані по території підприємства, складським приміщенням та автобазі.

Як пише місцевий сайт "Новини-N", кілька снарядів потрапили прямо в дахи та вибухнули всередині будов. В одному з будинків виникла пожежа, для ліквідації якої довелося викликати рятувальників ДСНС.

Всього постраждали близько 40 будинків, вбито домашніх тварин, пошкоджено майно, у тому числі автомобілі, що перебували у дворах.