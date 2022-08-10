Після усиновлення росіянами депортованих українських дітей їх важко буде персоніфікувати – Філіпішина

Однією зі складностей у поверненні до України депортованих окупантами дітей є їх усиновлення громадянами РФ на основі указу господаря Кремля Владіміра Путіна про спрощення процедури, заявила представниця уповноваженого ВР з питань дотримання прав дитини та сім'ї Аксана Філіпішина. У статті Анатолія Бондарчука та Олександра Клюжева «ОКУПОВАНІ. Навіщо Росія примусово переселяє українських дітей, та як із цим бореться Україна» також йдеться про те, що родини, які вимушені виїжджати з окупованих територій через Росію, також зіштовхуються з безліччю проблем.

«Чим небезпечна процедура усиновлення? Тим, що в результаті усиновлювач може змінити не просто ім’я та прізвище дитини, він може змінити навіть дату народження. І це означає, що нам дуже важко буде в майбутньому потім персоніфікувати й ідентифікувати наших дітей. І усиновлення є, за законами Російської Федерації, таємним. Якщо усиновлювач зберігає таємницю усиновлення, то дуже складно буде потім знайти, де перебуває наша дитина», – зазначила Філіпішина.

Автори статті зазначили, що Україна не має інформації, скільки дітей примусово паспортизувала Росія. До того ж країна-агресорка не відповідає на українські офіційні звернення щодо уточнення інформації про українських дітей.

Філіпішина підкреслила, що родини, депортовані або вимушені виїжджати з окупованих територій саме через Росію, зіштовхуються з безліччю проблем, намагаючись звідти вибратися. Насамперед однією із проблем є інформаційний вакуум. Утім, якщо через інтернет таким людям вдається сконтактувати з українськими державними структурами, то їх можуть проконсультувати.

Аксана Філіпішина пояснила, що в електронному форматі діють різні послуги, наприклад «єМалятко» та «єСуд». За допомогою першого, наприклад, можна оформити свідоцтво про народження дитини, а з допомогою другого — стежити за перебігом судових справ щодо відновлення документів.

«Багато звернень стосуються втрати документів на дітей і, відповідно, неможливості через це далі рухатися з території Росії. Для таких випадків є низка шляхів, як отримати українське свідоцтво про народження дитини. Зокрема, український омбудсмен може звертатися до суду для встановлення фактів, що мають юридичне значення, наприклад народження дитини. І за рішенням суду через треті країни дипломатичними шляхами відновлені документи можуть бути передані родині, аби вона могла надалі залишити територію Росії. І вже перший судовий кейс такий є», – пояснила представниця уповноваженого з прав людини.

Ще однією частою проблемою є відсутність грошей у українців, які намагаються виїхати з окупованих територій. Адже, аби добратися до третіх країн не рідко потрібно перетинати велику частину Росії з місця, куди переселили українців. І, звісно, слід говорити про відсутність або обмежену кількість так званих «зелених коридорів», через які люди могли б виїздити з окупованої території безпосередньо в Україну.