Джонсон і Макрон пообіцяли підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання військової, економічної та гуманітарної підтримки України, а також експорту продовольства альтернативними маршрутами, повідомляє посольство Франції в Україні .

"Сторони підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а також підтримувати високий рівень координації між партнерами для задоволення військових, гуманітарних та економічних потреб українців", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України. Обидва лідери підтвердили свою підтримку європейським зусиллям дозволити експорт обсягів автомобільним та річковим транспортом у рамках "маршрутів солідарності".