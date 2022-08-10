Джонсон і Макрон пообіцяли підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»

Зокрема, щодо експорту з України.

Джонсон і Макрон пообіцяли підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно»
© Facebook/Boris Johnson

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання військової, економічної та гуманітарної підтримки України, а також експорту продовольства альтернативними маршрутами, повідомляє посольство Франції в Україні.

"Сторони підтвердили свою рішучість підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а також підтримувати високий рівень координації між партнерами для задоволення військових, гуманітарних та економічних потреб українців", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України. Обидва лідери підтвердили свою підтримку європейським зусиллям дозволити експорт обсягів автомобільним та річковим транспортом у рамках "маршрутів солідарності".


Анастасія Дейна, ZN.ua





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