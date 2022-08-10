Рада продовжить дію воєнного стану на найближчому засіданні — депутат

Верховна Рада України на найближчому пленарному засіданні знову продовжить строк дії воєнного стану в Україні та мобілізацію, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний указ президента буде внесений на голосування парламенту впродовж найближчих днів.

«Це буде вже четверте продовження за цей рік. Останній раз дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня», - нагадав він.

Народний обранець зазначив, що строк продовження воєнного стану поки невідомий, але очікується що він також буде доволі довгим.

«Також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану», - додав Железняк.