За добу окупанти недорахувалися 9 літаків: оновлений звіт про втрати РФ в Україні

Після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму, у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ з втрат Росії в ході війни в Україні - одразу мінус 9 ворожих літаків. Також за добу окупанти втратили вбитими 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 42 800 (+160) осіб,
  • танків ? 1832 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4076 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 971 (+7) од.,
  • РСЗВ - 261 (+0) од.,
  • засобів ППО - 133 (+0) од.,
  • літаків - 232 (+9) од.,
  • вертольотів – 193 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),
  • крилатих ракет - 185 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 89 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.


Олена Руденко, Апостроф





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