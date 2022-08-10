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2022-08-10
За добу окупанти недорахувалися 9 літаків: оновлений звіт про втрати РФ в Україні
Після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму, у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ з втрат Росії в ході війни в Україні - одразу мінус 9 ворожих літаків. Також за добу окупанти втратили вбитими 160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42 800 (+160) осіб,
- танків ? 1832 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ? 4076 (+10) од.,
- артилерійських систем – 971 (+7) од.,
- РСЗВ - 261 (+0) од.,
- засобів ППО - 133 (+0) од.,
- літаків - 232 (+9) од.,
- вертольотів – 193 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 89 (+2).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.
Олена Руденко, Апостроф