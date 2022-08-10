За добу окупанти недорахувалися 9 літаків: оновлений звіт про втрати РФ в Україні

Після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму, у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ з втрат Росії в ході війни в Україні - одразу мінус 9 ворожих літаків. Також за добу окупанти втратили вбитими 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 42 800 (+160) осіб,

танків ? 1832 (+5) од.,

бойових броньованих машин ? 4076 (+10) од.,

артилерійських систем – 971 (+7) од.,

РСЗВ - 261 (+0) од.,

засобів ППО - 133 (+0) од.,

літаків - 232 (+9) од.,

вертольотів – 193 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),

крилатих ракет - 185 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од.,

спеціальної техніки – 89 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.