Німеччина відправить частину українських біженців додому

Українські біженці не зможуть перебувати на території Німеччини без реєстрації статусу тимчасового захисту понад 90 днів. Біженці, які не набули такого статусу в належний термін, повинні будуть покинути межі цієї країни.

Про це стало відомо із повідомлень ЗМІ.

Німеччина, в якій з початку війни в Україні знайшли притулок 850 тисяч українських біженців, із 1 вересня змінює правила перебування наших співгромадян на своїй території.

Українці, які перебувають у цій країні понад 90 днів, повинні набути статусу тимчасового захисту або ж виїхати за межі цієї країни протягом наступних 90 днів.

Причому відлік розпочнеться не з 1 вересня, він уже пішов із 24 лютого цього року. Тобто у біженців, які досі не мають статусу тимчасового захисту, залишилося менше місяця, щоб його отримати. Якщо вони цього не зроблять до 1 вересня, їм доведеться покинути гостинну німецьку землю.

Це правило стосуватиметься і тих українців, які прибудуть до Німеччини після 1 вересня. Їм також буде дано 90 днів, щоб отримати необхідний статус. До тих, хто його оформить у визначений термін, жодних претензій не буде. Причому, як обіцяє німецька влада, Німеччина прийматиме наших біженців стільки, скільки триватиме війна в Україні.

Нагадаємо, тим часом у Польщі майже дві сотні сімей українських біженців виселяють із гуртожитків Ягеллонського університету, де їм дали притулок на початку війни. Причому, спочатку керівництво цього навчального закладу обіцяло, що українці зможуть залишатися в університетських гуртожитках упродовж 18 місяців.