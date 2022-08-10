Путін лютує: українців попередили про новий підступний задум Кремля, постраждають мільйони

Російський лідер Володимир Путін може зважиться на ядерну провокацію, переклавши відповідальність на Україну.

Про це в ефірі 24 Каналу попередив російський політолог та публіцист, математик Андрій Піонтковський.

За його словами, Путін усвідомлює, що у разі застосування ядерної зброї проти України Захід миттєво завдасть ударів по Росії, тому в його планах – ядерна провокація на Запорізькій атомній електростанції.

«Путін планує підірвати Запорізьку АЕС та звинуватити Україну в тому, що це українці. Повторити той самий прийом, що і з табором військовополонених. І той самий прийом, завдяки якому він прийшов до влади», - попередив політолог.

Тоді, нагадав Піонтковський, висадив у повітря кілька житлових будинків, звинуватив у трагедії чеченців і розв'язав війну. За словами Піонтковського, провокації на ЗАЕС – найнебезпечніше з того, чого зараз може вдатися кремль, тому українській та світовій дипломатії необхідно негайно активізуватися, щоб туди якнайшвидше виїхали інспектори МАГАТЕ.

«Його безсила лють, неможливість безкарного ядерного удару по Україні чи Європі, вони можуть його підштовхнути до такої провокації – влаштувати вибух на ЗАЕС, зваливши це на Україну», – пояснив Пінтковський можливий задум путіна.

Тим часом стало відомо, що росія почала реалізовувати план щодо підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Про це повідомив президент Енергоатому Петро Котін в ефірі телемарафону.

"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб переключити ЗАЕС на Крим, рф потрібно відключити весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей", - сказав він. .

Додамо, що будь-яка серйозна аварія на захопленій окупантами Запорізької АЕС принесе десятки тисяч жертв та мільйони евакуйованих.

В Енергоатому розповіли, що у разі аварії на Запорізькій АЕС наслідки загрожують усьому світу.

Під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країн, земель та вод, вважає завідувач відділу математичного моделювання довкілля в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець.

"Є розрахунки викидів для одного з таких сценаріїв. Цей сценарій має на увазі грамотні дії персоналу під час аварії для мінімізації наслідків. Тобто це не «апокаліптичний» сценарій, але це дуже важка аварія максимальної категорії 7 за шкалою INES. Коли оцінку обсягів викидів зроблено, все залежить від метеорологічних умов, і ми моделюємо атмосферне поширення», – пояснив він.

За словами вченого, на наслідки, зокрема, впливатимуть метеорологічні умови, які щодня змінюються, і додав, що наслідки вибуху на Запорізькій АЕС можуть відчути на собі на півдні України, у Криму, Румунії та Болгарії. Також буде радіоактивне забруднення акваторії Чорного моря.