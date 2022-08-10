Росія завдала руйнівного удару по Запорізькій області: фото наслідків

Вночі 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по селищу Кушугум, розташованому під Запоріжжям. Внаслідок удару пошкоджено десятки житлових будинків, інформує Апостроф .

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його інформацією, над областю під час обстрілу також було збито дві ворожі ракети.

"Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 пошкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула. Додаткові деталі зараз встановлюються", - уточнив він.

Також фотографії наслідків удару по населеному пункту опублікували у соціальних мережах.