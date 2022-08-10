В США вважають, що росіяни почали вчитися працювати з іранськими безпілотниками — CNN

Це підкреслює намір РФ придбати ці системи в Ірану, щоб використати їх у війні проти України, інформує ZN.ua.

В США вважають, що росіяни почали вчитися працювати з іранськими безпілотниками — CNN
Фото ілюстративне
© mil.ru

США вважають, що російські спеціалісти почали тренування з безпілотниками в Ірані кілька тижнів тому. Це є останньою ознакою того, що Росія має намір придбати ці системи, пише CNN.

«Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в рамках угоди про передачу БПЛА з Ірану в Росію», — сказав представник США CNN. Посадовець зазначив, що дані розвідки про навчання було нещодавно розсекречено.

Журналісти CNN звернулися до російського посольства у Вашингтоні за коментарем. Раніше прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь на запитання журналістів про іранські безпілотники заявив, що у РФ «немає коментарів з цього приводу».

Минулого місяця з’явилися повідомлення, що російська делегація принаймні двічі відвідувала аеродром у Ірані, щоб перевірити безпілотники.

Іран провів демонстрацію безпілотників Shahed-191 і Shahed-129 для Росії на аеродромі Кашан на південь від Тегерана, в червні, повідомили представники США. Обидва типи безпілотників здатні нести високоточні ракети. У липні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран має намір продати Росії сотні безпілотників, які вона зможе використовувати у війні проти України.

Українські військові переважно розгортають БПЛА Bayraktar турецького виробництва для знищення російських командних пунктів, танків і зенітних ракетних комплексів, тоді як росіяни використовують безпілотники Орлан-10 для розвідки та радіоелектронної боротьби.

Але РФ намагається поповнити свої запаси, що змусило її звернутися до Ірану за обладнанням. Представники США також стверджували, що розширення відносин між Іраном і Росією є прикладом того, чому Вашингтон повинен зберегти свою присутність і вплив на Близькому Сході.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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