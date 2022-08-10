Окупанти знову завдали удару по Миколаєву: фото та відео
У ніч на середу, 10 серпня, окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Після вибуху у місті залунав сигнал "повітряна тривога", інформує
Як пише місцевий сайт "Новини-N", вибухи почали лунати близько 01:40.
Інформацію про обстріл також підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич, правда жодних деталей він поки не опублікував.
У той же час міські пабліки повідомляють про декілька прильотів у житлові квартали.
Цікаво, що останнім часом ворог регулярно обстрілює Миколаїв. Вибухи у місті звучать як уночі, так і вдень.
Нагадаємо, що внаслідок нещодавнього обстрілу міста було повністю зруйновано один із супермаркетів, також постраждали житлові будинки
Раніше "Апостроф" повідомляв, що росіяни готують великий контрнаступ на південному напрямку, щоб протидіяти успіхам українських військових.