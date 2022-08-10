Окупанти знову завдали удару по Миколаєву: фото та відео

У ніч на середу, 10 серпня, окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Після вибуху у місті залунав сигнал "повітряна тривога", інформує Апостроф .

Як пише місцевий сайт "Новини-N", вибухи почали лунати близько 01:40.

Інформацію про обстріл також підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич, правда жодних деталей він поки не опублікував.

У той же час міські пабліки повідомляють про декілька прильотів у житлові квартали.

Цікаво, що останнім часом ворог регулярно обстрілює Миколаїв. Вибухи у місті звучать як уночі, так і вдень.

Нагадаємо, що внаслідок нещодавнього обстрілу міста було повністю зруйновано один із супермаркетів, також постраждали житлові будинки

Раніше "Апостроф" повідомляв, що росіяни готують великий контрнаступ на південному напрямку, щоб протидіяти успіхам українських військових.