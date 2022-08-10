Окупанти знову завдали удару по Миколаєву: фото та відео

У ніч на середу, 10 серпня, окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Після вибуху у місті залунав сигнал "повітряна тривога", інформує Апостроф.

Як пише місцевий сайт "Новини-N", вибухи почали лунати близько 01:40.

Інформацію про обстріл також підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич, правда жодних деталей він поки не опублікував.

У той же час міські пабліки повідомляють про декілька прильотів у житлові квартали.

Цікаво, що останнім часом ворог регулярно обстрілює Миколаїв. Вибухи у місті звучать як уночі, так і вдень.

Нагадаємо, що внаслідок нещодавнього обстрілу міста було повністю зруйновано один із супермаркетів, також постраждали житлові будинки

Раніше "Апостроф" повідомляв, що росіяни готують великий контрнаступ на південному напрямку, щоб протидіяти успіхам українських військових.


Максим Яценко, Апостроф





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