Окупанти вночі вбили 11 жителів Дніпропетровщини. По Нікопольському району випустили 80 снарядів
У результаті нічних обстрілів також є постраждалі.
Вночі російські вбивці випустили по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів,
«Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень», – зазначив Резніченко.
Крім того, у Марганці не працює лінія електропередач. Без світла залишилися кілька тисяч жителів Марганця. На місці працюють аварійні бригади електриків, інформує
«У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома», – додав Резніченко.
Він також повідомив, що у селі ворожий обстріл пошкодив 11 приватних будинків та газогони. Без газу лишилися до 1000 людей.