Окупанти вночі вбили 11 жителів Дніпропетровщини. По Нікопольському району випустили 80 снарядів

У результаті нічних обстрілів також є постраждалі.

Окупанти вночі вбили 11 жителів Дніпропетровщини. По Нікопольському району випустили 80 снарядів
© Валентин Резніченко / Telegram

Вночі російські вбивці випустили по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. У результаті обстрілів 11 людей загинули, ще 13 отримали поранення.

«Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень», – зазначив Резніченко.

Крім того, у Марганці не працює лінія електропередач. Без світла залишилися кілька тисяч жителів Марганця. На місці працюють аварійні бригади електриків, інформує ZN.ua.

«У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома», – додав Резніченко.

Він також повідомив, що у селі ворожий обстріл пошкодив 11 приватних будинків та газогони. Без газу лишилися до 1000 людей.





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