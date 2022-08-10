Окупанти вночі вбили 11 жителів Дніпропетровщини. По Нікопольському району випустили 80 снарядів

Вночі російські вбивці випустили по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. У результаті обстрілів 11 людей загинули, ще 13 отримали поранення.

«Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень», – зазначив Резніченко.

Крім того, у Марганці не працює лінія електропередач. Без світла залишилися кілька тисяч жителів Марганця. На місці працюють аварійні бригади електриків, інформує ZN.ua .

«У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома», – додав Резніченко.

Він також повідомив, що у селі ворожий обстріл пошкодив 11 приватних будинків та газогони. Без газу лишилися до 1000 людей.