Вибухи у Новофедорівці: як і чому Кремль не визнає знищення аеродрому – ISW
Експерти певні, що росіянам не вигідно визнавати обстріл ЗСУ, щоб не псувати імідж своєї ППО
Величезний вибух на аеродромі «Саки» поблизу смт Новофедорівка в окупованому Криму російська сторона пояснила як «детонацію кількох авіаційних боєприпасів» неспроста, а щоб у жодному разі не визнати ненадійність своєї протиповітряної оборони. Таку думку висловили експерти американського Інституту вивчення війни (
Експерти Інституту не мають достеменної інформації про те, що насправді стало причиною вибуху – диверсія та необережність з боку самих російських військових чи удар ЗСУ. Проте вони певні, що саме перша версія більш зручна для російської пропаганди.
«Кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення “Москви”», – йдеться у звіті ISW.