Обстріл Нікопольського району: зросла кількість жертв

У лікарні Марганця померли двоє поранених.

Обстріл Нікопольського району: зросла кількість жертв
© Валентин Резніченко / Telegram

Внаслідок масового обстрілу Нікопольського району у середу, 10 серпня, кількість жертв зросла до 13 людей, заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати. До цієї хвилини нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5 з них у важкому стані", - наголосив Резніченко у Telegram.

Вночі окупанти випустили по житлових кварталах Нікопольського району 80 реактивних снарядів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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