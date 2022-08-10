У Білому домі відповіли, чи вважають Крим законною ціллю для України

Вашингтон підтримує і підтримуватиме надалі зусилля Києва щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу .

«Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України у прагненні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність», — наголосила речниця, відповідаючи на питання про те, чи вважають США Крим законною мішенню для України, яка використовує надану США зброю.

Президент України Володимир Зеленський також присвятив своє нічне відеозвернення Криму, заявивши, що наступ РФ на вільну Європу розпочався анексією Криму і закінчиться його звільненням.

Нагадаємо, в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у війні проти України.