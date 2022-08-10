Росія нишпорить по всьому світу в пошуках зброї — Bloomberg

Наприкінці минулого місяця торгове судно, яке перебуває під санкціями США , пройшло турецьку протоку Босфор на шляху із Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за «Спарта II», стверджують, що на ньому були військові машини для ведення війни президента Росії Владіміра Путіна в Україні, пише Bloomberg

Цей корабель, який зрештою прибув до чорноморського порту Новоросійськ, наочно демонструє зусилля Кремля отримати ресурси для війни в Україні, яка триває вже шостий місяць поспіль.

У той час, як Україна отримала зброю на мільярди доларів від США та Європи для захисту своєї територій, Росія повинна покладатися лише на власні ресурси для підтримки військ на передовій на тлі повідомлень про значні втрати. За оцінками США , десятки тисяч російських військових були вбиті або поранені, а тисячі одиниць бронетехніки — знищені.

Офіційний представник, обізнаний на деталях, заявив, що уряд США вважає, що Росія використовувала торговельні судна для переміщення військових вантажів через Чорне море. Таку саму інформацію повідомляла і європейська розвідка.

«Спарта II» майже напевно привезла військові машини з сирійського порту Тартус, який використовує Росія, згідно з даними розвідки та супутниковими знімками 17-25 липня, котрі має в розпорядженні Bloomberg.

Яка саме зброя була на судні — невідомо. Його бачили у Сирії з транспортними засобами в трюмі, також помічали під час перетину протоки Босфор і пізніше — ідентифікували у Новоросійську з щонайменше 11 транспортними засобами, які, ймовірно, вивантажувалися.

Дані морського відстеження показують, що судно, котре належить компанії, на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міністерством оборони Росії, здійснило подорож у ці дати без перешкод з боку члена НАТО Туреччини.

Джерела стверджують, що Росія раніше цьогоріч використовувала вантажні судна компанії ТОВ «Оборонлогістика» на тому ж маршруті. Раніше ця ж компанія неодноразово переправляла військові вантажі з Росії до Сирії.

Представник Державного департаменту США передав уряду Туреччини відповідні запити з цього приводу. Відповідальний за цей напрям турецький чиновник повідомив, що торгові судна перевіряються лише за наявності достеменних даних, або підозри про порушення.

Росія створила величезні запаси озброєння під час десятирічної програми модернізації, яку курирував Путін, тож кремлівські чиновники заперечують будь-які проблеми з поповненням техніки. Тим не менш, американські та європейські офіційні особи кажуть, що втрата значної кількості танків і бронетранспортерів змушує Москву до розконсервації запасів старої техніки, включно з танками Т-62, яким вже десятки років.

У згаданій вище Сирії Путін має певну кількість свого військового контингенту після того, як у 2015 році віддав наказ про операцію з підтримки президента країни Башара Асада. У 2017 році міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що військові випробували там понад 160 типів передової зброї, включаючи винищувачі, ракети з лазерним наведенням, танки, засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони.

Також є ознаки того, що Кремль шукав додаткові ресурси в інших місцях. Зокрема, за деякими даними, частину свого людського ресурсу РФ перекинула до України з Карабаху, а також з Південної Осетії.