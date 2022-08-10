Звільнити Білорусь: Світлана Тихановська оголосила про створення перехідного уряду

Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Свєтлана Тихановська на конференції "Нова Білорусь", присвяченій другій річниці масштабних антиурядових протестів, оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету. Про це повідомило білоруське видання " Зеркало ".

"Це колективний виконавчий орган, який щодня працюватиме на головні цілі – захищати незалежність і суверенітет Республіки Білорусь, представляти національні інтереси Білорусі, здійснити фактичну деокупацію нашої країни, відновити конституційну законність і порядок, розробити та реалізувати заходи щодо припинення незаконного утримання влади, забезпечити транзит влади від диктатури до демократії, створити умови для проведення чесних та вільних виборів, розробляти та виконувати рішення, необхідні для досягнення демократичних змін у Білорусі", – заявила Тихановська.