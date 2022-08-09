Експерт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигун

Росія 9 серпня запустила з космодрому Байконур супутник «Хайям» від імені Ірану. Американські спецслужби вважають, що окупанти протягом певного часу можуть використовувати його для військових цілей проти України. Таку думку підтримав і колишній позаштатний радник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник у коментарі ЛІГА.net , уточнивши, однак, що Україна матиме можливості завадити ворогу розкрити свої об’єкти й позиції.

За його словами, «Хайям» – це типовий цивільний космічний апарат, камера якого здатна зафіксувати об’єкти розміром від 1,1 метра (хоча подібне ізраїльське устаткування “помічає” предмети від 0,7 метра). Колесник переконаний, що зважаючи на оптичні характеристики, такий супутник є бажаним для Росії.

"Скоріш за все, в рамках льотно-конструкторських випробувань після запуску «Хайяму», на які, як правило, завжди виділяється час – росіяни, під виглядом калібрування інструментів на борту, стежитимуть за територією України, хоча й недовго, два-три місяці", – зазначив експерт.

Він пояснив, що апарат зможе пролітати над Україною один чи два рази на добу упродовж 7-8 хвилин. У полі зору супутника перебуватиме смуга землі шириною в кілька десятків кілометрів.