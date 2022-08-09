Експерт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигун

Спецслужби США припускають, що РФ може використати іранський супутник для ведення розвідки, інформує ZN.ua.

Експерт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигун
Фото ілюстративне
© NASA

Росія 9 серпня запустила з космодрому Байконур супутник «Хайям» від імені Ірану. Американські спецслужби вважають, що окупанти протягом певного часу можуть використовувати його для військових цілей проти України. Таку думку підтримав і колишній позаштатний радник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник у коментарі ЛІГА.net, уточнивши, однак, що Україна матиме можливості завадити ворогу розкрити свої об’єкти й позиції.

За його словами, «Хайям» – це типовий цивільний космічний апарат, камера якого здатна зафіксувати об’єкти розміром від 1,1 метра (хоча подібне ізраїльське устаткування “помічає” предмети від 0,7 метра). Колесник переконаний, що зважаючи на оптичні характеристики, такий супутник є бажаним для Росії.

"Скоріш за все, в рамках льотно-конструкторських випробувань після запуску «Хайяму», на які, як правило, завжди виділяється час – росіяни, під виглядом калібрування інструментів на борту, стежитимуть за територією України, хоча й недовго, два-три місяці", – зазначив експерт.

Він пояснив, що апарат зможе пролітати над Україною один чи два рази на добу упродовж 7-8 хвилин. У полі зору супутника перебуватиме смуга землі шириною в кілька десятків кілометрів.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу УкраїніЗалужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу Україні
В Україні фокус війни змістився на південний напрямок – ПентагонВ Україні фокус війни змістився на південний напрямок – Пентагон
РФ привезла в Оленівку «експертів» із Сербії і КНДР – ООН та Червоний Хрест не пустилиРФ привезла в Оленівку «експертів» із Сербії і КНДР – ООН та Червоний Хрест не пустили
Поїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантівПоїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантів
США поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до нихСША поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до них
Мобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітейМобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітей
Мавпа з гранатою: експерти ISW ще раз нагадали, для чого Росія мілітаризує Запорізьку АЕСМавпа з гранатою: експерти ISW ще раз нагадали, для чого Росія мілітаризує Запорізьку АЕС
В Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитуванняВ Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитування
Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпекиМіністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпеки
«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна
Последние новости
Подгружаем последние новости