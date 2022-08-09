ЗСУ звільнили найважливіший населений пункт у Харківській області

Збройні сили України звільнили ще одне важливе селище у Харківській області.

Про це повідомляє український дипломат та публіцист Олег Шарп, інформує Апостроф .

“Йдеться про село Байрак, що розділяє важливі критичні шляхи до тимчасово окупованої Балаклії. Внаслідок контрнаступу було знищено 1 танк, 2 БТР, 1 БМП і більше сотні живої сили противника”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові перехопили ініціативу, через що окупанти мають обирати, куди перекидати свої основні сили. Ворог готується протистояти контрнаступу українських захисників, не знаючи, де він станеться.