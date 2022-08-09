На військовому аеродромі «Саки» в Новофедорівці була бойова авіація РФ – «Схеми»
Військовий аеродром у "Саки" — один із ключових для авіації РФ в тимчасово окуповнаому Криму, інформує
На території військового аеродрому "Саки" в Новофедорівці базується 43 винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ. Зокрема, там знаходяться винищувачі Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М, інформують журналісти
Журналісти опублікували знімок аеродрому, який сервіс Planet Labs зробив за чотири години до вибухів. На фото видно склади та значну кількість військової авіації.
Зазначається, що військовий аеродром у "Саки" — один із ключових для авіації РФ в тимчасово окуповнаому Криму. Раніше там була база ВМС України. За інформацією "Радіо Свобода" з цього аеродрому армія РФ здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.