На військовому аеродромі «Саки» в Новофедорівці була бойова авіація РФ – «Схеми»

Військовий аеродром у "Саки" — один із ключових для авіації РФ в тимчасово окуповнаому Криму, інформує ZN.ua.

На військовому аеродромі «Саки» в Новофедорівці була бойова авіація РФ – «Схеми»
© Схеми

На території військового аеродрому "Саки" в Новофедорівці базується 43 винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ. Зокрема, там знаходяться винищувачі Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М, інформують журналісти "Схеми".

Схеми

Журналісти опублікували знімок аеродрому, який сервіс Planet Labs зробив за чотири години до вибухів. На фото видно склади та значну кількість військової авіації.

Схеми

Зазначається, що військовий аеродром у "Саки" — один із ключових для авіації РФ в тимчасово окуповнаому Криму. Раніше там була база ВМС України. За інформацією "Радіо Свобода" з цього аеродрому армія РФ здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст.

Схеми

Анна Конюченко, ZN.ua





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