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2022-08-09
Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників
В операції задіяні низка уповноважених органів.
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
До України повернули тіла ще 17 загиблих захисників, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників», — йдеться в
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.
Ірина Знась, ZN.ua