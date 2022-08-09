Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників

До України повернули тіла ще 17 загиблих захисників, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників», — йдеться в повідомленні .

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.