Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників

В операції задіяні низка уповноважених органів.

Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

До України повернули тіла ще 17 загиблих захисників, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників», — йдеться в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.


Ірина Знась, ZN.ua





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