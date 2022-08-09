У Сенаті Франції закликають негайно запровадити спеціальну місію безпеки ООН на ЗАЕС

Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як зброю, тому необхідно негайно направити на ЗАЕС спеціальну безпекову місію ООН для врегулювання ситуації.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар, інформує Апостроф .

"Ситуація в Запоріжжі дуже тривожна. Під час крайнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні (резиденція прем'єр-міністра французького уряду) я повідомив про нестачу інформації про ситуацію та про значний ризик аварії", - заявив французький політик.

"Армія Росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції", - підсумував Гійом Гонтар.

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння до високовольтної лінії зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Три удари зафіксували на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. ЗС РФ серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.