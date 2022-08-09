Запорізька АЕС на межі блекауту: Енергоатом наполягає на ультимативному виведенні росіян зі станції

Навколо ЗАЕС необхідно створити п'ятикілометрову демілітаризовану зону, інформує ZN.ua.

Запорізька АЕС на межі блекауту: Енергоатом наполягає на ультимативному виведенні росіян зі станції
© ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images

Запорізька АЕС пов'язана з енергосистемою України однією лінією електропередач, що працює, і у разі її пошкодження станція перейде в режим блекауту. Про наслідки такого сенарію розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що ситуація на ЗАЕС значно погіршилася останні три дні. Розпочалися обстріли як самої станції, так і прилеглих територій, у тому числі заводів, які належать НАЕК "Енергоатом". Було пошкоджено більшість ліній, якими станція пов'язана до української енергосистеми.


Лія Ільченко, ZN.ua





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