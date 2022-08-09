Окупанти 27 разів обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська у понеділок, 8 серпня, здійснили 27 обстрілів населених пунктів Донецької області. Є загиблі та поранені, інформує Національна поліція в Telegram.

Під обстріл потрапили 13 сіл та міст Донецької області. Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, селах Іванівка, Іванівське, Карлівка, Новоселівка Перша, Старий Комар, Первомайське, Піски.

Окупанти обстрілювали мирне населення із авіації, танків, РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів.