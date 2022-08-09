День кримської «бавовни»: в соцмережах відреагували на вибухи на аеродромі в Саках

Серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму викликала бурхливу реакцію в українського суспільства. В соцмережах уже міркують, чи була це «бавовна» (так на українську можна перекласти російське слово «хлопок», яким росіяни позначають гучний звук), чи хтось «кинув недопалок».

Після вибухів у районі військового аеродрому в Новофедорівці на військовому аеродромі розпочалася пожежа, горять "склади з боєприпасами та злітна смуга".

Українська сторона своїх коментарів щодо цього поки що не давала. Водночас росіяни запевняють, що ніякого «втручання зовні» не було. Так само кажуть що немає і втрат. Тим не менше на півострові уже розпочалась паніка, особливо серед російських відпочивальників, яких і так цього року мало.

Умудрився пожартувати навіть гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. який підписав свою картинку "Що, вже пора?"

Також українці жартують і над заявами російського Міноборони