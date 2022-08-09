День кримської «бавовни»: в соцмережах відреагували на вибухи на аеродромі в Саках

Українська сторона поки ніяк на ситуація не відреагувала, інформує ZN.ua.

День кримської «бавовни»: в соцмережах відреагували на вибухи на аеродромі в Саках

Серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму викликала бурхливу реакцію в українського суспільства. В соцмережах уже міркують, чи була це «бавовна» (так на українську можна перекласти російське слово «хлопок», яким росіяни позначають гучний звук), чи хтось «кинув недопалок».

Після вибухів у районі військового аеродрому в Новофедорівці на військовому аеродромі розпочалася пожежа, горять "склади з боєприпасами та злітна смуга".

Українська сторона своїх коментарів щодо цього поки що не давала. Водночас росіяни запевняють, що ніякого «втручання зовні» не було. Так само кажуть що немає і втрат. Тим не менше на півострові уже розпочалась паніка, особливо серед російських відпочивальників, яких і так цього року мало.

Умудрився пожартувати навіть гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. який підписав свою картинку "Що, вже пора?"

Також українці жартують і над заявами російського Міноборони


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
На військовому аеродромі «Саки» в Новофедорівці була бойова авіація РФ – «Схеми»На військовому аеродромі «Саки» в Новофедорівці була бойова авіація РФ – «Схеми»
Вибухи в Новофедорівці: де розташоване селище і що знаходиться на аеродромі - картаВибухи в Новофедорівці: де розташоване селище і що знаходиться на аеродромі - карта
"Гарячі тури до Криму": у мережі яскравими фотожабами відреагували на вибухи у Новофедорівці"Гарячі тури до Криму": у мережі яскравими фотожабами відреагували на вибухи у Новофедорівці
Вибухи гримлять на аеродромі в окупованому Криму: перші кадри та подробиціВибухи гримлять на аеродромі в окупованому Криму: перші кадри та подробиці
В Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянамВ Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянам
На південній ділянці продовжуються запеклі авіаційні бої – ОК «Південь»На південній ділянці продовжуються запеклі авіаційні бої – ОК «Південь»
Чекають окупантів: за один день у Бахмуті затримали шістьох прихильників «руского міра»Чекають окупантів: за один день у Бахмуті затримали шістьох прихильників «руского міра»
Попри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — ГайдайПопри перекидання частини живої сили та техніки на південь, основні зусилля ворог зосередив на сході України — Гайдай
В ЄС відреагували на обстріли росіянами Запорізької АЕСВ ЄС відреагували на обстріли росіянами Запорізької АЕС
У Макіївці горить склад окупантів, лунають потужні вибухи: фото та відеоУ Макіївці горить склад окупантів, лунають потужні вибухи: фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости