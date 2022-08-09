Україна може дозволити роботу на окупованих територіях: Кабмін пропонує легалізувати перелік діяльностей

Уряд вирішує проблему, як вижити в окупації, але не стати колаборантом, інформує ZN.ua.

Україна може дозволити роботу на окупованих територіях: Кабмін пропонує легалізувати перелік діяльностей
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Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України», який легалізує певні види діяльності в окупації.


Лія Ільченко, ZN.ua





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