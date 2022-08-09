Україна може дозволити роботу на окупованих територіях: Кабмін пропонує легалізувати перелік діяльностей

Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей діяльності на тимчасово окупованій території України», який легалізує певні види діяльності в окупації.