Щоденні втрати України на фронті від початку літа зменшились у 2,5 рази — Подоляк

Мова про 100-200 загиблих в день уже не йде.

Щоденні втрати України на фронті від початку літа зменшились у 2,5 рази — Подоляк
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Щоденні втрати українців на фронті у протистояння російській агресії зараз складають приблизно 30-50 осіб, розповів в інтерв’ю «ВВС Україна» радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання про те, чи досі в зоні бойових дій гине від 100 до 200 військових, як це було на початку червня, Подоляк зазначив, що зараз цифра зменшилась приблизно в 2,5 - 3 рази.

«Я думаю, що зараз десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ», - відповів він.

Подоляк зазначив, що у червні відбувався перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість втрат України.

«Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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