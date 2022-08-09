США поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до них

Сполучені Штати не планують найближчим часом постачати Україні нові ракетні системи HIMARS, натомість зосередяться на передачі достатньої кількості боєприпасів до них, заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.

За його словами, тих систем, які Україна вже має, достатньо для виконання завдань, для яких призначена ця зброя.

«Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, вам потрібні сотнями, щоб мати такий ефект, який вони мають. Це високоточні системи для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх як такі», - сказав Каль.

Каль нагадав, що Україна також має отримати від Великої Британії три системи M270 MRS, які мають інший тип шасі, але використовують такі ж ракети, як і HIMARS. Ще три системи повинна надати Німеччина.

«Наша оцінка насправді така, що українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку боєприпасів до них. Те саме стосується і гаубиць M777, де ми дійсно надали дуже велику кількість систем. Зараз пріоритетом є переконатися, що українці мають боєприпаси, щоб тримати їх у бою», - зазначив Каль.