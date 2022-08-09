США поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до них

Пріоритетом Пентагону зараз є безперебійне забезпечення систем боєприпасами, щоб вони могли залишатися на полі бою, інформує ZN.ua.

Сполучені Штати не планують найближчим часом постачати Україні нові ракетні системи HIMARS, натомість зосередяться на передачі достатньої кількості боєприпасів до них, заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.

За його словами, тих систем, які Україна вже має, достатньо для виконання завдань, для яких призначена ця зброя.

«Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, вам потрібні сотнями, щоб мати такий ефект, який вони мають. Це високоточні системи для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх як такі», - сказав Каль.

Каль нагадав, що Україна також має отримати від Великої Британії три системи M270 MRS, які мають інший тип шасі, але використовують такі ж ракети, як і HIMARS. Ще три системи повинна надати Німеччина.

«Наша оцінка насправді така, що українці непогано справляються з вже наявною кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку боєприпасів до них. Те саме стосується і гаубиць M777, де ми дійсно надали дуже велику кількість систем. Зараз пріоритетом є переконатися, що українці мають боєприпаси, щоб тримати їх у бою», - зазначив Каль.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу УкраїніЗалужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу Україні
Експерт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигунЕксперт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигун
Боєць ЗСУ жорстко висловився про тих чоловіків, які хочуть покинути Україну під час війни: "Я хочу мотивацію почути"Боєць ЗСУ жорстко висловився про тих чоловіків, які хочуть покинути Україну під час війни: "Я хочу мотивацію почути"
В Україні фокус війни змістився на південний напрямок – ПентагонВ Україні фокус війни змістився на південний напрямок – Пентагон
Поїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантівПоїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантів
Ракетний удар по Умані: в лікарні помер один із постраждалихРакетний удар по Умані: в лікарні помер один із постраждалих
Мобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітейМобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітей
В Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитуванняВ Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитування
Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпекиМіністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпеки
«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна
Последние новости
Подгружаем последние новости