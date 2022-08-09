Вибухи гримлять на аеродромі в окупованому Криму: перші кадри та подробиці

У тимчасово окупованій Новофедорівці (ВІТ Крим) на аеродромі лунають вибухи та фіксуються величезні клуби диму.

Місцеві жителі діляться кадрами того, що відбувається.

Зазначимо, що аеродром використовується ВКС Росії, звідки зазвичай злітають літаки, що атакують ракетами південь України. Відстань 200 км від фронту.

Повідомляється, що перший вибух був близько 15.00, потім ще кілька.