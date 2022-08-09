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2022-08-09
Українські військові знищили склад боєприпасів РФ у Генічеському районі – депутат
Генічеський район знаходиться на адміністративній межі з окупованим РФ Кримом, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Українські військові завдали удару по складу боєприпасів, РФ, який розташований в окупованому РФ Генічеському районі Херсонської області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Генічеськ можна привітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. З ранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами та Новоолексіївкою). Що ж — тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає", - зазначив Хлань у
Він також наголосив, що Генічеський район знаходиться на адміністративній межі з окупованим РФ Кримом.
Анна Конюченко, ZN.ua