Українські військові знищили склад боєприпасів РФ у Генічеському районі – депутат

Генічеський район знаходиться на адміністративній межі з окупованим РФ Кримом, інформує ZN.ua.

Українські військові знищили склад боєприпасів РФ у Генічеському районі – депутат
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські військові завдали удару по складу боєприпасів, РФ, який розташований в окупованому РФ Генічеському районі Херсонської області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Генічеськ можна привітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. З ранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами та Новоолексіївкою). Що ж — тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає", - зазначив Хлань у Facebook.

Він також наголосив, що Генічеський район знаходиться на адміністративній межі з окупованим РФ Кримом.


Анна Конюченко, ZN.ua





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