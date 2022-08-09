Українські військові знищили склад боєприпасів РФ у Генічеському районі – депутат

Українські військові завдали удару по складу боєприпасів, РФ , який розташований в окупованому РФ Генічеському районі Херсонської області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Генічеськ можна привітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. З ранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами та Новоолексіївкою). Що ж — тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає", - зазначив Хлань у Facebook.