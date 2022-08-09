Ракетний удар по Умані: в лікарні помер один із постраждалих

Інший потерпілий знаходиться у стані середній тяжкості, інформує ZN.ua.

Ракетний удар по Умані: в лікарні помер один із постраждалих
© Верховна Рада України

В Умані Черкаської області помер один із постраждалих від отриманих травм внаслідок ракетного удару в понеділок, 8 серпня, заявив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося - отримані травми виявилися несумісними з життям", - наголосив Табурець у Telegram.

Інший потерпілий знаходиться у стані середній тяжкості.


Анна Конюченко, ZN.ua





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