В Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянам

Там сподіваються, «що згодом здоровий глузд якось виявить себе, і ті, хто виступав із такими заявами, схаменуться», інформує ZN.ua.

В Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянам
© Офіційний сайт Кремля

В Кремлі відреагували на заклики деяких країн обмежити видачу віз росіянам. Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков прокоментував наміри обмежити громадянам РФ в'їзд до Європи, повідомляє «Медуза».

За словами Пєскова, будь-які спроби ізолювати росіян чи Росію — це процес, «який не має перспектив, а ірраціональність мислення [тих, хто до цього закликає] зашкалює».

«Такі заяви йдуть із країн, які й так уже визнані недружніми, і які у своїй недружності заходять до безпам'ятства. І доходять до таких заяв, які буквально років 80 тому ми чули із центру Європи», - заявив прессекретар Кремля.

На думку Пєскова, президент України Володимир Зеленський «має розуміти, що країни Європи, які намагаються покарати Росію, вже активно платять за це».

«І самі країни платять за рахунками, і громадяни платять за рахунками. І рано чи пізно ці країни теж почнуть запитувати себе, чи все робить правильно Зеленський, що наші громадяни повинні оплачувати його забаганки», — сказав Пєсков.

Прессекретар Кремля сподівається, «що згодом здоровий глузд таки якось виявить себе, і ті, хто виступав із такими заявами, схаменуться».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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