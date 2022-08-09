Редактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти України
Пекіну варто зрозуміти, що найбільш вигідний для нього сценарій - це той, за яким війна не почалася, інформує
Які уроки з російської війни проти України повинен винести Китай? Зараз це питання обговорюють на кожних зовнішньополітичних зборах.
На думку асоційованого редактора
По-перше, в разі початку вторгнення, агресору краще мати значно більші сили. По-друге, мотивований суперник буде чинити потужніший опір, ніж можна було б очікувати. По-третє, США і союзники дадуть багато зброї, але напряму втручатися у конфлікт, швидше за все, не будуть. По-четверте, Китаю варто звернути увагу на свою уразливість до західних санкцій.