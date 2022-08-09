Редактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти України

Які уроки з російської війни проти України повинен винести Китай ? Зараз це питання обговорюють на кожних зовнішньополітичних зборах.

На думку асоційованого редактора Washington Post і письменника Девіда Ігнатіуса, є п’ять головних висновків, які Китаю варто зробити, спостерігаючи за перебігом російського вторгнення в Україну.