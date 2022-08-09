Редактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти України

Пекіну варто зрозуміти, що найбільш вигідний для нього сценарій - це той, за яким війна не почалася, інформує ZN.ua.

Редактор WP: Китай може винести п’ять уроків з війни Росії проти України
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Які уроки з російської війни проти України повинен винести Китай? Зараз це питання обговорюють на кожних зовнішньополітичних зборах.

На думку асоційованого редактора Washington Post і письменника Девіда Ігнатіуса, є п’ять головних висновків, які Китаю варто зробити, спостерігаючи за перебігом російського вторгнення в Україну.

По-перше, в разі початку вторгнення, агресору краще мати значно більші сили. По-друге, мотивований суперник буде чинити потужніший опір, ніж можна було б очікувати. По-третє, США і союзники дадуть багато зброї, але напряму втручатися у конфлікт, швидше за все, не будуть. По-четверте, Китаю варто звернути увагу на свою уразливість до західних санкцій.


Лесь Димань, ZN.ua





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