Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпеки

Міністри оборони США і Канади провели телефонну розмову. Зокрема, обговорили підтримку НАТО та надання допомоги Україні у сфері оборони. Про це повідомляє Пентагон.

«Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III та його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, поговорили телефоном, щоб обговорити підтримку альянсу НАТО та надання Канадою безпекової допомоги Україні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва лідери домовилися продовжувати тісну координацію з низки інших двосторонніх і глобальних питань.