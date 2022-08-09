Редактор WP: США і Британія вже кілька місяців готують солдатів України для контрнаступу

Підготовка українських військ для проведення контрнаступу на півдні України була пріоритетом для США і Великої Британії кілька останніх місяців.

Про це, відповідаючи на питання читачів, сказав асоційований редактор Washington Post , американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус. Він зауважив, що українські сили на передовій билися з надзвичайною хоробрістю в перші місяці війни. Але початкові кадри офіцерів і солдатів були виснажені.

«Я не знаю багато про планування контрнаступу окрім того, що впродовж літа Україна і її союзники були зосереджені на цьому. Ця частина про підготовку військ важлива. Так само як і доставка нової зброї і тактичне планування. Важко застати Росію зненацька, коли всі знають про наближення контрнаступу. Але з 24 лютого українці дуже розумно використовували обман, де тільки могли», - сказав Ігнатіус.

Він також наголосив, що Україна точно не хоче знищити власні міста, намагаючись їх визволити від Росії.