Редактор WP: США і Британія вже кілька місяців готують солдатів України для контрнаступу
Американський журналіст вказав на складний виклик, який чекає українську армію при спробі повернути контроль над Херсоном, інформує
Підготовка українських військ для проведення контрнаступу на півдні України була пріоритетом для США і Великої Британії кілька останніх місяців.
Про це, відповідаючи на питання читачів, сказав асоційований редактор
«Я не знаю багато про планування контрнаступу окрім того, що впродовж літа Україна і її союзники були зосереджені на цьому. Ця частина про підготовку військ важлива. Так само як і доставка нової зброї і тактичне планування. Важко застати Росію зненацька, коли всі знають про наближення контрнаступу. Але з 24 лютого українці дуже розумно використовували обман, де тільки могли», - сказав Ігнатіус.
Він також наголосив, що Україна точно не хоче знищити власні міста, намагаючись їх визволити від Росії.