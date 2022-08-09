«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна

Президент США Джо Байден має рацію, коли каже, що російська війна проти України може закінчитися лише через дипломатію. Але минуть роки, перш ніж цей момент настане.

Про це, відповідаючи на питання читачів, сказав асоційований редактор Washington Post , американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

«Для мене важлива річ - це терпіння Заходу… впродовж холодної зими в Європі. А також ще більше посилення тиску на Росію через постачання зброї Україні, санкції і контроль експорту», - сказав він.

Ігнатіус також пригадав, що у перші місяці війни президент України Володимир Зеленський чітко говорив, що готовий до переговорів про певний компроміс, згідно з яким Київ відмовився б переслідувати мету вступити в НАТО. Цей компроміс також залишив би тимчасово частину української території під російською окупацією.

«Путін теж загравав з такими домовленостями. Пригадайте зустріч українських і російських представників в Туреччині. Але, зрештою, Путін вирішив, що може здобути більше на полі битви. Зеленський теж вийшов з переговорів і тепер, принаймні публічно, говорить про перемогу. Цілком можливо, що був момент, в який можна було зупинити війну за мить до катастрофи, яку ми зараз спостерігаємо. Але саме Путін винен, що цей курс не був взятий», - сказав американський журналіст.

Він також вказав на роль Туреччини в конфлікті Росії з Україною. На думку Ігнатіуса, Анкара грає на боці всіх сторін, шукаючи вигоду для себе. Турецьке посередництво приносить певну користь. Зокрема, завдяки йому була підписана зернова угода, яка дозволила відновити український експорт через Чорне море. Також Анкара допомагає підтримувати канали зв’язку з Москвою.

«Але Ердоган не надійний партнер НАТО чи той, кому можна довіряти. Якщо він справді намагається зайняти місце на рівній відстані між НАТО і Росією, тоді він, як кажуть британці, «аж надто хитрий». Схиляння до Росії, яка слабне, вражає мене як дуже нерозумне рішення», - сказав Ігнатіус.