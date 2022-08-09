«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна

На думку редактора WP, шанс зупинити війну дипломатично був ще на початку, але саме Путін винен в тому, що цей шанс був змарнований, інформує ZN.ua.

«Доведеться потерпіти»: американський журналіст пояснив, коли в Україні закінчиться війна
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Президент США Джо Байден має рацію, коли каже, що російська війна проти України може закінчитися лише через дипломатію. Але минуть роки, перш ніж цей момент настане.

Про це, відповідаючи на питання читачів, сказав асоційований редактор Washington Post, американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

«Для мене важлива річ - це терпіння Заходу… впродовж холодної зими в Європі. А також ще більше посилення тиску на Росію через постачання зброї Україні, санкції і контроль експорту», - сказав він.

Ігнатіус також пригадав, що у перші місяці війни президент України Володимир Зеленський чітко говорив, що готовий до переговорів про певний компроміс, згідно з яким Київ відмовився б переслідувати мету вступити в НАТО. Цей компроміс також залишив би тимчасово частину української території під російською окупацією.

«Путін теж загравав з такими домовленостями. Пригадайте зустріч українських і російських представників в Туреччині. Але, зрештою, Путін вирішив, що може здобути більше на полі битви. Зеленський теж вийшов з переговорів і тепер, принаймні публічно, говорить про перемогу. Цілком можливо, що був момент, в який можна було зупинити війну за мить до катастрофи, яку ми зараз спостерігаємо. Але саме Путін винен, що цей курс не був взятий», - сказав американський журналіст.

Він також вказав на роль Туреччини в конфлікті Росії з Україною. На думку Ігнатіуса, Анкара грає на боці всіх сторін, шукаючи вигоду для себе. Турецьке посередництво приносить певну користь. Зокрема, завдяки йому була підписана зернова угода, яка дозволила відновити український експорт через Чорне море. Також Анкара допомагає підтримувати канали зв’язку з Москвою.

«Але Ердоган не надійний партнер НАТО чи той, кому можна довіряти. Якщо він справді намагається зайняти місце на рівній відстані між НАТО і Росією, тоді він, як кажуть британці, «аж надто хитрий». Схиляння до Росії, яка слабне, вражає мене як дуже нерозумне рішення», - сказав Ігнатіус.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу УкраїніЗалужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу Україні
Експерт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигунЕксперт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигун
В Україні фокус війни змістився на південний напрямок – ПентагонВ Україні фокус війни змістився на південний напрямок – Пентагон
Поїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантівПоїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантів
США поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до нихСША поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до них
Мобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітейМобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітей
В Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитуванняВ Україні зросло негативне ставлення до Сталіна після вторгнення РФ в Україну – опитування
Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпекиМіністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері безпеки
Війна закінчиться при президентстві Зеленського — ПодолякВійна закінчиться при президентстві Зеленського — Подоляк
На війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – ПентагонНа війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – Пентагон
Последние новости
Подгружаем последние новости