Подоляк розповів, навіщо Росії переговори насправді

Чому будь-яке перемир’я може стати підставою для поразки України, інформує ZN.ua.

Подоляк розповів, навіщо Росії переговори насправді
© Офіс президента

Росії не потрібні справжні мирні переговори та підписання якогось стабільного документу, а лише оперативна пауза для відновлення військ та нарощування бойової готовності. Тому Україна категорично не погоджуватиметься на будь-яке перемир’я при умови перебування російських військ на її території, заявив в інтерв’ю «ВВС Україна» радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

«Росія вважала, що вона зайде, - і за три, п'ять, сім днів всі стоятимуть на колінах. Тому сьогодні Росія хоче модернізувати свою військову стратегію. Накопичити додаткові снаряди, ракети. Зважаючи на те, що санкції все ж працюють, то і мікрочіпи, яких у них недостатньо, і їх треба десь шукати. Вони хочуть накопичити гроші, які вони отримують за енергоносії. Все це потребує часу. І саме для цього їм потрібні переговори», - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Україні такі домовленості нідочого, бо такий собі «Мінськ-3» чи «Стамбул-1» результату не дасть.

«Вони скажуть: "Давайте почнемо переговори. Ми зупинимо на певний час обстріли територій". Далі продовжать: "Ми у вас забрали певні території. Там створені адміністрації - можете їх називати окупаційними, але вони наші. Ми там все контролюємо. Ми вам ці території не віддамо. Тому давайте ви визнаєте все це втраченим". Ми це вислухаємо і скажемо: "Ні, ми не погоджуємося".

А далі відбуватиметься банальна історія. Припинення вогню (на час переговорів) зміниться контратакою України. Ми будемо завдавати потужних ударів по російських збройних силах. Росія знову почне обстрілювати наші міста, але паралельно з цим в Європі вустами того ж Шредера і ще десятків інших людей почне говорити: "Дивіться, ми ж уже закінчили війну, ми ж уже перестали обстрілювати територію України, ми сіли за стіл переговорів і практично домовилися про мир, а Україна знову пішла воювати. Навіщо вам підтримувати агресора?", - розклав він по поличках російську стратегію.

Подоляк зазначив, що це не його видумки, а публічна позиція Кремля, яку він постійно повторює, кажучи, що умови припинення вогню відомі: визнайте територіальні претензії Росії.

Представник офісу президента зазначив, що зараз якісь канали зв'язку між Банковою і Кремлем практично відсутні, існують лише переговори з обміну тілами загиблих та обміну полоненими.


Ірина Знась, ZN.ua





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