Україна лише за один ранок збила російських ракет на $26 млн – Forbes

Вранці у понеділок, 8 серпня, українська протиповітряна оборона збила чотири російські ракети типу «Калібр». Їхній запуск обійшовся російським платникам податків у $26 млн, підрахували у Forbes .

Для розрахунку вартості збитих українськими силами ППО ракет Forbes застосовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, «Калібр» – $6,5 млн, «Іскандер» – $3 млн, «Онікс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн.

Відтак чотири ракети типу «Калібр» по $6,5 млн кожна обійшлися Росії у $26 млн.