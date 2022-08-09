Війна закінчиться при президентстві Зеленського — Подоляк

Війна в Україні закінчиться перемогою України при менеджеруванні президента Володимира Зеленського, заявив в інтерв’ю «ВВС Україна» радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що під час воєнного стану вибори в Україні проводити не можна, тому технічно виходить так, що війна закінчиться за президентства Володимира Зеленського.

Водночас він додав, що офісі глави держави навіть не розглядають імовірності взяття на себе Зеленським відповідальності підписати мирний договір не на умовах України.

«Я думаю, воювати ми будемо до останнього росіянина на території України - це перше. Друге - такого вибору точно не буде, повірте. І третє - президент Зеленський абсолютно відповідальна особа, яка буде до кінця ефективно керувати системою оборони України», - сказав Подоляк.

Що стосується російської сторони, то Україні абсолютно байдуже, хто на той момент очолюватиме державу.

«Нам не важливо, хто буде з того боку. У них вся політична еліта знаходиться в трохи неадекватному пропагандистському стані, і немає різниці, хто з них буде наступником. Але я думаю, що як тільки Росія отримає низку суттєвих тактичних поразок на полі бою, у них почнуться певні конфліктні внутрішньоелітні процеси, які зможуть призвести до іншої конфігурації влади як такої з іншими лідерами - швидше за все, тимчасовими - на чолі Російської Федерації», - припустив він.

Подоляк додав, що саме українське суспільство прийняло консенсусне рішення, що війна закінчиться тільки перемогою та повним звільненням території, і що воно заплатить за це таку ціну, яку має заплатити. В разі зміни цієї думки українці мають усвідомлювати, що ставлять хрест на існуванні української державності як такої.