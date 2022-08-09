В російському полоні загинув ще один захисник з Азовсталі

Окупанти вигадали чергову брехню, аби пояснити загибель українського військовослужбовця, інформує ZN.ua.

В російському полоні загинув ще один захисник з Азовсталі
© Національна гвардія України

В тюрмі так званої "ДНР" загинув ще один український військовослужбовець з Азовсталі, який від травня місяця, разом з іншими захисниками, перебував в російському полоні. Про трагедію поспішило повідомити російська інформаційна агенція "ТАСС".

Прізвище та ім'я бійця поки що не називають, проте зазначили, що він служив в підрозділі "Ведмеді" полку спеціального призначення «Азов». Пропагандистські ЗМІ вигадали черговий фейк, стосовно причин загибелі військовослужбовця. За їх "інформацією", в українського захисника "виникли ускладнення хронічних захворювань, через наркотичну залежність". Проте за нинішніх умов реальну причину смерті встановити буде складно.

Своєю чергою росіяни доволі часто маскують наслідки своїх воєнних злочинів та намагаються перекласти відповідальність на Україну. Зокрема, убивство українських військовослужбовців в Оленівці, намагалися подати як ракетний удар ЗСУ з HIMARS. На місці трагедії окупанти підкидували докази, які б вказували на причетність до вибуху Сил оборони України.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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