У росіян буде складна зима: у США пояснили, чому затишшя на фронті не піде на користь окупантам

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При цьому зима вплине і на українську армію, але також впливатиме на російську армію.

Холодні пори року вплинуть на українську армію, але на російську ще більше. Так як взимку може бути певна пауза на фронті, яка буде не на користь росії. Такий прогноз висловив "Європейській правді" колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.

Курт Волкер

"Російська армія розтягнута, вони зараз далі за свою землю і їх військовим буде складніше отримувати постачання продовольства, палива, зброю. Словом, у росіян буде складна зима", - попередив Курт Волкер.

За його прогнозом, до весни ворожу армію в Україні буде виснажено, а ЗСУ під силу провести успішний контрнаступ до кінця поточного року.

ЗСУ, Азов, війна, українські захисники

"Україна поверне деякі ключові території. Наступного року ми побачимо подальші спроби України вибити росіян зі своєї землі, мабуть, також певною мірою успішні. Тому я б не сказав, що відвойоване станом на осінь - це межа. Так, взимку справді напевно буде пауза. Але ця пауза буде не на користь росії", - упевнений Курт Волкер.

Крім того, Курт Волкер переконаний, що для недопущення агресії росії в майбутньому дуже важливо відвоювати у росії всі окуповані нею території України, навіть Крим.


Александра Павленко, politeka.net





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